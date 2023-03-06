В Челябинске прокуратура обжаловала приговор по делу экс-депутата ЗСО Аракеляна

Прокуратура Челябинской области внесла апелляционное представление на приговор депутата ЗСО от КПРФ Армана Аракеляна и должностных лиц ФКУ "Росдортехнология" и ФКУ Упрдор "Южный Урал".

В пресс-службе областной прокуратуры считают, что назначенное условное наказание указанным должностным лицам является несправедливым ввиду чрезмерной мягкости. Они совершили коррупционное преступление с использованием служебного положения, что повлекло причинение многомиллионного ущерба государству. Прокуратура просит областной суд отменить приговор и направить дело на новое судебное рассмотрение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, суд приговорил депутата Законодательного собрания Челябинской области от КПРФ Армана Аракеляна к 9 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 6,5 млн рублей за дачу взятки. Двух должностных лиц филиала ФКУ "Росдортехнология" приговорили к 7 годам 3 месяцам и к 7,5 годам условно, двух должностных лиц ФКУ Упрдор "Южный Урал" – к 8 годам условно со штрафами по 2,8 млн рублей каждому.

По версии следствия, в 2019 г. обвиняемый в сговоре с двумя должностными лицами ФКУ Упрдор "Южный Урал" передал взятку в виде ноутбуков стоимостью свыше 185 тыс. рублей должностным лицам филиала ФКУ "Росдортехнология" в Екатеринбурге. За это, как считает следствие, они должны были исключить из отчетов сведения по нарушениям, которые были выявлены при выполнении дорожных работ на федеральной трассе. В результате должностные лица филиала ФКУ "Росдортехнология" незаконно исключили выявленные ими нарушения, подлежащие обязательному внесению в отчеты по результатам мониторинга. В свою очередь должностные лица ФКУ Упрдор "Южный Урал" получили от обвиняемого взятку 500 тыс. рублей за принятие ранее невыполненных работ по государственным контрактам.

22 февраля депутаты Законодательного собрания Челябинской области сегодня досрочно прекратят полномочия парламентария Армана Аракеляна.