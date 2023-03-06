06 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область В России
Фото: Следственный комитет РФ

Глава СК обратил внимание на свердловскую медицину после двух инцидентов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклады по двум инцидентам в Свердловской области. Оба так или иначе связаны с медициной.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в первом случае Бастрыкин хочет услышать доклад о проверке по случаю в травмпункте Каменска-Уральского. Ранее сообщалось, что мужчина, получивший травму, был вынужден добираться до кабинета врача на четвереньках.

Утверждалось, что в данном учреждении здравоохранения ему не предоставили коляску, которая обычно выдается маломобильным людям, чтобы те получили доступ к врачебной помощи. Сейчас в обстоятельствах разбираются прокуратура и Следственный комитет.

Коридор в больнице(2022)|Фото: Накануне.RU

Кроме этого, глава федерального ведомства обратил внимание на историю со смертью молодой жительницы региона. В СМИ было опубликовано обращение к руководству Следственного комитета России, что в одном из медучреждений Среднего Урала в реанимационном отделении умерла 22-летняя девушка.

Ее родственники заявили, что врачи якобы не провели обследование и не назначили соответствующего лечения. Александр Бастрыкин поручил руководителю СК РФ по Свердловской области Михаилу Богинскому представить ему доклад о ходе проверки.

Напомним, ранее Бастрыкин поручал возбудить уголовное дело из-за избиения 13-летней девочки в интернате Североуральска.

Теги: Бастрыкин, медицина, СК, проверки



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