06 Марта 2023
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Образование Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В УрФУ взлетели цены на обучение. Самые дорогие специальности обойдутся в 300 тысяч

В Уральском федеральном университете значительно увеличилась стоимость обучения. Согласно приказу, новый тариф начнет действовать на следующий 2023-2024 учебный год.

Цены выросли от 10 до 50 тыс. рублей в зависимости от дисциплины. Всего на 15 тыс. рублей возросла стоимость обучения на факультете "Математики" - со 150 тыс. до 165 тыс. рублей. На 16 тыс. рублей - направления "Химии" и "Физики" - со 166 тыс. рублей до 182 тыс. рублей.

Одним из самых подорожавших стало IT-направление: обучение за год обойдется первокурсникам в 222 тыс. рублей, что на 47 тыс. рублей выше прошлогодней цены. Рекордсменами по стоимости обучения стали направления "Экономика" и "Дизайн", за год на которых придется отдать 299 тыс. рублей.

При этом в вузе все еще действуют скидки для студентов, хорошо сдавших ЕГЭ.

Теги: УрФУ, обучение, цена



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