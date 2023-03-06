06 Марта 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: youtube.com / Страна для жизни

Тихановская получила 15 лет тюрьмы заочно

Белорусский суд признал экс-кандидата на пост президента Светлану Тихановскую виновной в инкриминируемых ей преступлениях. Тихановская заочно приговорена к 15 годам лишения свободы, пишет ТАСС.

Напомним, Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к насильственному свержению конституционного строя. В декабре 2020 г. Генпрокуратура Белоруссии завела уголовное дело против экс-кандидата в президенты по факту создания экстремистского формирования и заговора с целью захвата власти. Также Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в России. В МВД РФ при этом заявили, что уголовных дел против нее не возбуждалось, а в списке разыскиваемых лиц она находится в соответствии с договорами о помощи между Москвой и Минском.

Теги: Светлана Тихановская, суд, приговор



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