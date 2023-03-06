Мужчина, угрожавший взорвать военкомат в Домодедово, оказался мобилизованным

Мужчина, угрожавший взорвать гранату в военкомате в Домодедово, оказался мобилизованным, пишет Baza.

По предварительным данным, ему 38 лет, он был мобилизован в октябре, уточняет телеграм-канал.

По данным "Базы", военнослужащий приехал к военкомату на такси и был пьян.

Mash сообщает, что мужчина в камуфляжной форме — дезертир, прибывший из Курской области. Он пришел в военкомат, достал бутафорскую гранату и стал угрожать сотрудникам комиссариата. После выбежал из здания и попытался скрыться. Росгвардия Московской области поймала его на прилегающей территории.