Жителя Челябинской области осудили за вербовку осужденных в террористическую организацию

Центральный окружной военный суд приговорил жителя Челябинской области к 18 годам лишения свободы за вербовку осужденных в международную террористическую организацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Мужчина отбывает наказание за истязание несовершеннолетних и изнасилование несовершеннолетней. В 2021 году он склонял осужденных за заведомо ложное сообщение об акте терроризма и насильственные действия сексуального характера к выезду после освобождения в Сирию для вступления в состав международной террористической организации.

По решению суда мужчина будет отбывать первые 5 лет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии особого режима.