В Екатеринбурге завершили ремонт старейшей городской плотины

В Екатеринбурге завершен ремонт старейшей плотины уральской столицы, расположенной на реке Ольховке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, специалисты начали ремонтные работы осенью 2022 года. За это время им удалось восстановить декоративные части плотины: колонны, муфты, карнизы, замковые камни и кровлю. Также первозданный вид придали шести кирпичным аркам, украшающим боковую часть строения.

Помимо этого, были восстановлены кованые ограждения, находящиеся сверху дамбы. Общая площадь поверхностей, подвергшихся ремонту, составила 2,5 тыс. квадратных метров.

Плотина на реке Ольховке была создана в 1824 году и обслуживала нужды Верх-Исетского завода. Строение выполнено в классицистическом стиле и состоит из красного кирпича и бутового камня. Является объектом культурного наследия федерального значения.