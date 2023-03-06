06 Марта 2023
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Советник Пушилина: В Артемовске остаются около 10 тысяч украинских военных

В Артемовске (Бахмуте) остаются около 10 тысяч украинских военных, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

"Сейчас в Артемовске остается достаточно большой гарнизон — это около 10 тысяч человек, возможно, несколько больше", — цитирует его РИА Новости.

По словам Гагина, некоторые части украинской армии покинули город. Другие подразделения ВСУ пытаются выйти из Артемовска, уточнил он, артиллерия российских сил "старается их достать".

По оценкам Гагина, ситуацию в городе можно сравнить с дебальцевским котлом.

3 марта основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы фактически полностью окружили Артемовск, "клещи сжимаются".

Теги: артемовск, военные, гагин



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