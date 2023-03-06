06 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Путин поддержал идею Шумкова о развитии территорий опережающего развития

Президент Владимир Путин встретился с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Разговор, по данным пресс-службы Кремля, шел о территориях опережающего развития, экономических показателях развития региона, а также возведении онкодиспансера.

Говоря о том, что удалось сделать в Зауралье для работы в регионе территорий опережающего развития (ТОР), Шумков сообщил, что власти добавили к территориям опережающего развития индустриальные парки в рамках отдельной программы. Сегодня в регионе уже действуют пять индустриальных парков, в которых создано более 1 тыс. рабочих мест. Сейчас одновременно создаются еще два индустриальных парка, и в плане – еще два. Рост в Курганской области индекса промышленного производства – 104%, рост инвестиций в основной капитал – практически 130%. Безработица сократилась с 1,8% до 0,9. Власти области обратились в федеральное Правительство с просьбой как раз продлить срок действия льгот для резидентов ТОРов.

"Там в чем суть? Налоговые льготы, особенно в части страховых взносов, действуют только первые три года работы ТОРа, а потом они прекращают свое действие. Мы попросили продлить на весь срок действия ТОРов весь перечень налоговых льгот. На наш взгляд, это разумное предложение", - сказал Шумков.

Кроме того, по словам губернатора, по индустриальным паркам есть ограничение в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство (и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы)" – не более пяти индустриальных парков на один регион.

"На наш взгляд, сегодня это ограничение уже не является разумным, как мне кажется, потому что, я уже сказал, у нас пять парков уже построено, мы строим еще два, а до конца 2025 г. их будет девять. Создаются новые рабочие места, и, на наш взгляд, эту тему ограничивать никакого смысла нет. Прошу тоже в этом направлении нас поддержать. Соответствующие письма и на Ваше имя, и на имя руководителя Правительства нами направлены и подготовлены", - сказал Шумков, на что Путин ответил утвердительно.

Президент поблагодарил губернатора за инициативы по поддержке специальной военной операции и, прежде всего, семей военнослужащих.

"Вы уже сказали про образование, про школы, про строительство, сами затронули и вопросы, которые требуют особого внимания. Да, онкодиспансер нужен. Татьяна Голикова такое поручение получит – проработать вместе с Вами, с соответствующими заинтересованными ведомствами эти вопросы", - сказал Путин.

Предложения губернатора по поводу продления сроков по ТОРам, по поводу того, чтобы сделать эту систему более эффективной, президент счел "своевременными и востребованными".

Теги: Воадимир Путин, Вадим Шумков, ТОР, онкодиспансер



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Ранее 06.03.2023 13:00 Мск Путин встретится с Шумковым


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