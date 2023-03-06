Следователи возбудили уголовное дело после драки между воспитанницами североуральского интерната

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 13-летней воспитанницы североуральского интерната 17-летней девушкой из того же интерната.

Ранее в соцсетях появился ролик с избиением девочки. К расследованию инцидента подключилась прокуратура. Из соцсетей стало известно, что старшая из воспитанниц якобы уже не раз применяла грубую физическую силу к младшим. Пользователи Сети также рассказали, что пострадавшая якобы получила сотрясение, но боится обращаться к кому-то в стенах интерната.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи установят тяжесть вреда, причиненного пострадавшей. Сейчас проводятся допросы, изымаются необходимые документы, анализируются должностные инструкции сотрудников социально-реабилитационного центра.

Помимо этого сотрудники областного СКР устанавливают должностных лиц, которые несут ответственность за безопасное нахождение детей в социально-реабилитационном центре.

Напомним, что возбудить уголовное дело по данному факту поручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.