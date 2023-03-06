Следователи возбудили уголовное дело после драки между воспитанницами североуральского интерната

06 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

Следователи возбудили уголовное дело после драки между воспитанницами североуральского интерната

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 13-летней воспитанницы североуральского интерната 17-летней девушкой из того же интерната.

Ранее в соцсетях появился ролик с избиением девочки. К расследованию инцидента подключилась прокуратура. Из соцсетей стало известно, что старшая из воспитанниц якобы уже не раз применяла грубую физическую силу к младшим. Пользователи Сети также рассказали, что пострадавшая якобы получила сотрясение, но боится обращаться к кому-то в стенах интерната.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи установят тяжесть вреда, причиненного пострадавшей. Сейчас проводятся допросы, изымаются необходимые документы, анализируются должностные инструкции сотрудников социально-реабилитационного центра.

Помимо этого сотрудники областного СКР устанавливают должностных лиц, которые несут ответственность за безопасное нахождение детей в социально-реабилитационном центре.

Напомним, что возбудить уголовное дело по данному факту поручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Теги: интернат, Североуральск, избиение, следователи, СКР, уголовное дело



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети