Школьники с территорий присутствия РМК приняли участие в проекте "Юный человек театра"

"Юный человек театра" стал частью X международного театрального фестиваля-лаборатории спектаклей малых форм "CHELоВЕК ТЕАТРА". Школьники посетили несколько постановок именитых театральных коллективов, приняли участие в мастер-классах и провели разборы спектаклей с экспертами. В этом году проект РМК "Юный человек театра реализуется первый раз, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

"Юный человек театра" задумывался как продолжение театрального семинара РМК. Семинар – это знакомство детей с миром театра, знакомство с разными жанрами, чтобы дети могли посмотреть, почувствовать театральную жизнь. "Юный человек театра" – это проект для школьников, которые будут поступать в театральные вузы страны. Цель – подготовить к вступительным экзаменам, чтобы им было комфортно проходить творческие задания, чтобы раскрепостить их, чтобы дети почувствовали себя более уверенно в театральной среде", - рассказала ведущий специалист управления социальной политики РМК Анна Олейник.

В проекте "Юный человек театра" приняли участие коллективы "Respect" (Карабаш), "Элегия" (Коркино), "Встреча" (Орск), "Мираж" (Кыштым) и "Окно" (Кыштым). В течение четырёх дней школьники посетили мастер-классы "Пластическое воплощение системы Чехова", "Вне предлагаемых обстоятельств", "В.В.В." (внимание, воображение, взаимодействие), "Импровизация и игра". Также в программе просмотр постановок коллективов из Еревана, Москвы, Перми и Златоуста. После просмотра спектаклей участники проекта смогли обсудить их с экспертами.

"Поскольку театральный семинар РМК показывает прекрасные результаты – дети определяются, идут в профессию, уже есть артисты, которые работают в театрах, многие поступили в престижные вузы, мы предложили провести следующий этап профориентации. Ещё больше им поможет определиться просмотр, прослушивание специалистов, работа на тренингах, всё это облегчает выбор профессии", - считает художественный руководитель Международного театрального фестиваля-лаборатории спектаклей малых форм "CHELоВЕК ТЕАТРА" Евгений Гельфонд.

Русская медная компания с 2017 года поддерживает театральные коллективы из территорий присутствия. За это время 18 выпускников театральных семинаров, организованных РМК, стали студентами профильных вузов и колледжей, где сегодня получают профессии актера, режиссёра, а также постигают мир телевидения. Новый формат поддержки поможет юным театралам-любителям обрести профессию.