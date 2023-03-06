Школьники с территорий присутствия РМК приняли участие в проекте "Юный человек театра"

06 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
Фото: Организаторы Юный человек театра

Школьники с территорий присутствия РМК приняли участие в проекте "Юный человек театра"

"Юный человек театра" стал частью X международного театрального фестиваля-лаборатории спектаклей малых форм "CHELоВЕК ТЕАТРА". Школьники посетили несколько постановок именитых театральных коллективов, приняли участие в мастер-классах и провели разборы спектаклей с экспертами. В этом году проект РМК "Юный человек театра реализуется первый раз, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

"Юный человек театра" задумывался как продолжение театрального семинара РМК. Семинар – это знакомство детей с миром театра, знакомство с разными жанрами, чтобы дети могли посмотреть, почувствовать театральную жизнь. "Юный человек театра" – это проект для школьников, которые будут поступать в театральные вузы страны. Цель – подготовить к вступительным экзаменам, чтобы им было комфортно проходить творческие задания, чтобы раскрепостить их, чтобы дети почувствовали себя более уверенно в театральной среде", - рассказала ведущий специалист управления социальной политики РМК Анна Олейник.

В проекте "Юный человек театра" приняли участие коллективы "Respect" (Карабаш), "Элегия" (Коркино), "Встреча" (Орск), "Мираж" (Кыштым) и "Окно" (Кыштым). В течение четырёх дней школьники посетили мастер-классы "Пластическое воплощение системы Чехова", "Вне предлагаемых обстоятельств", "В.В.В." (внимание, воображение, взаимодействие), "Импровизация и игра". Также в программе просмотр постановок коллективов из Еревана, Москвы, Перми и Златоуста. После просмотра спектаклей участники проекта смогли обсудить их с экспертами.

проект Юный человек театра, школьники,(2023)|Фото: Организаторы Юный человек театра

"Поскольку театральный семинар РМК показывает прекрасные результаты – дети определяются, идут в профессию, уже есть артисты, которые работают в театрах, многие поступили в престижные вузы, мы предложили провести следующий этап профориентации. Ещё больше им поможет определиться просмотр, прослушивание специалистов, работа на тренингах, всё это облегчает выбор профессии", - считает художественный руководитель Международного театрального фестиваля-лаборатории спектаклей малых форм "CHELоВЕК ТЕАТРА" Евгений Гельфонд.

Русская медная компания с 2017 года поддерживает театральные коллективы из территорий присутствия. За это время 18 выпускников театральных семинаров, организованных РМК, стали студентами профильных вузов и колледжей, где сегодня получают профессии актера, режиссёра, а также постигают мир телевидения. Новый формат поддержки поможет юным театралам-любителям обрести профессию.

проект Юный человек театра, школьники,(2023)|Фото: Организаторы Юный человек театра

Теги: театр, школьники, РМК,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети