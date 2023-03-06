06 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Опубликован график перекрытий улиц в Академическом из-за строительства трамвайной линии

Администрация Екатеринбурга опубликовала график перекрытий улиц в Академическом районе. Ограничения движения связаны со строительством трамвайной линии.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, АО "Трест Уралтрансспецстрой", занимающееся строительством линии в Академический, проведет работы по организации пересечения трамвайных путей с проезжими частями пересекаемых улиц. На первом этапе организация закроет движение транспорта по улице Павла Шаманова, от дома №21 на указанной улице, до улицы Вильгельма де Геннина. Ограничения продлятся с 15 апреля по 9 мая этого года.

На следующем этапе, с 10 по 31 мая, будет закрыто движение по проспекту Академика Сахарова, от дома №8 на данном проспекте, до улицы Вильгельма де Геннина. Затем, с 1 по 30 июня, транспорт не будет ходить по улице Краснолесья, от дома №125, до улицы Вильгельма де Геннина. Кроме этого, в указанные даты (с 1 по 30 июня) дорожные строители ограничат движение по Вильгельма де Геннина, от улицы Академика Вонсовского до Объездной автодороги.

На закрытых участках рабочие установят дорожные знаки и указатели. Администрация Екатеринбурга просит жителей с пониманием отнестись к проведению работ и связанным с ними неудобствам.

Ранее сообщалось, что трамваи в Академический район будут запущены в ноябре текущего года. В январе глава уральской столицы Алексей Орлов заявлял, что работы по трамвайной линии в Академический выполнены на треть.

Теги: Академический, трамвай, улицы, перекрытие, график



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