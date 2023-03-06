Молчание Запада о покушении на Малофеева означает поддержку подобных преступлений, - Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова полагает, что молчание Запада по поводу покушения на основателя "Царьграда" Константина Малофеева будет означать поддержку Западом подобных преступлений.

"Молчание западных режимов, обычно гиперактивных по любому поводу притеснения журналистов, в связи с покушением на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева будет означать их негласную вовлеченность в поддержку подобных преступлений, а также идеологическое кураторство экстремистских действий киевских бандитов", - написала Захарова в своем telegram-канале.

Напомним, по данным ФСБ, организатором преступления является проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей организации "Русского добровольческого корпуса", участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины, гражданин РФ Денис Капустин. Уточняется, что теракт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева, – по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме.

В ФСБ добавили, что Капустин является организатором нападения на Брянскую область. Кроме того, в августе 2022 года он пытался организовать взрыв объекта ТЭК в Волгоградской области.