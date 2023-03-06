Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин: Волго-Каспийский морской судоходный канал углубят до конца года

06 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин: Волго-Каспийский морской судоходный канал углубят до конца года

Об этом губернатор Астраханской области сообщил в ходе заседания штаба по транспортно-логистическим коридорам. Совещание провел первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов в режиме видеоконференции.

В 2022 году со дна канала поднято пять млн кубических метров. В планах этого года провести масштабные работы, которые позволят эксплуатировать суда с осадкой 4,5 метра. Запланированный объем работ составляет 12 млн кубических метров.

Волго-Каспийский морской судоходный канал, река, морские суда, судоходство(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Как сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области, работы по углублению позволят снизить издержки судоходных компаний в связи с недогрузом и транспортировать через терминалы Астраханской области современные суда с увеличенной вместимостью. Это позволит нарастить грузопоток в рамках МТК «Север-Юг».

Игорь Бабушкин отметил, что проводимые работы уже показывают свою эффективность. По итогам прошлого года рост грузооборота составил более 14%, в том числе за счет белорусского транзита.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Также от состояния канала зависит реализация проекта портовой особой экономической зоны, созданной в Астраханской области по поручению президента. Сегодня ведется проектирование и строительство объектов инфраструктуры, на создание которых из федерального бюджета уже выделено 2,5 млрд рублей.

Теги: игорь бабушкин, волго-каспийский морской канал, транспортно-логистический коридор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети