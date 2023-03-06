Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин: Волго-Каспийский морской судоходный канал углубят до конца года

Об этом губернатор Астраханской области сообщил в ходе заседания штаба по транспортно-логистическим коридорам. Совещание провел первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов в режиме видеоконференции.

В 2022 году со дна канала поднято пять млн кубических метров. В планах этого года провести масштабные работы, которые позволят эксплуатировать суда с осадкой 4,5 метра. Запланированный объем работ составляет 12 млн кубических метров.

Как сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области, работы по углублению позволят снизить издержки судоходных компаний в связи с недогрузом и транспортировать через терминалы Астраханской области современные суда с увеличенной вместимостью. Это позволит нарастить грузопоток в рамках МТК «Север-Юг».

Игорь Бабушкин отметил, что проводимые работы уже показывают свою эффективность. По итогам прошлого года рост грузооборота составил более 14%, в том числе за счет белорусского транзита.

Также от состояния канала зависит реализация проекта портовой особой экономической зоны, созданной в Астраханской области по поручению президента. Сегодня ведется проектирование и строительство объектов инфраструктуры, на создание которых из федерального бюджета уже выделено 2,5 млрд рублей.