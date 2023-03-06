06 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске ищут подрядчика для строительства здания прокуратуры за 74 млн рублей

В Челябинске ищут подрядчика для строительства административного здания прокуратуры Калининского района. Начальная цена контракта составляет 73,8 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Заказчиком выступает областная прокуратура. Заявки будут принимать до 13 марта. Итоги подведут – 15 марта.

Новое трехэтажное здание прокуратуры появится рядом с существующим на проспекте Победы. На первом этаже будут располагаться входная группа с тамбуром, вестибюль с примыкающими к нему постом охраны и гардеробом, канцелярия, кабинет приема граждан, помещение множительной техники, помещение обслуживающего персонала, комната приема пищи, а также гараж на одну служебную машину. На втором этаже разместятся кабинеты заместителей прокурора, рабочие кабинеты помощников прокурора, архив документов. На третьем этаже будет кабинет прокурора с комнатой отдыха, кабинет заместителей прокурора, через общую приемную с прокурором, рабочие кабинеты помощников прокурора, зал совещаний на 30 мест, архив секретных документов и помещения для работы с ними. Новое здание должны возвести до 20 ноября 2024 года.

Теги: прокуратура, строительство, подрядчик,



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