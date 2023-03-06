06 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: АиФ/ Андрей Хорошавин

Прокуратура проверит травмпункт в Каменске-Уральском, куда пациент добирался на четвереньках

Сотрудники городской прокуратуры проверят историю о жителе Каменска-Уральского, которому пришлось добираться до кабинета в травмпункте по лестнице на четвереньках.

Напомним, супруга пострадавшего рассказала, что ее муж получил травму, упав с лестницы. Прибыв в местный травмпункт, она не смогла самостоятельно поднять супруга и провести до кабинета, однако на просьбу предоставить коляску сотрудники учреждения отказали, посоветовав "встать в очередь". Тогда пострадавший решил добираться до врача собственным ходом - на четвереньках.

"Прокуратурой Каменска-Уральского в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка на предмет исполнения сотрудниками учреждения здравоохранения требований законодательства при оказании медицинской помощи", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Процессуальную проверку проведет и территориальный отдел СК России по Свердловской области. Следователи установят обстоятельства случившегося и дадут объективную правовую оценку указанной ситуации.

Теги: Каменск-Уральский, травмпункт, коляска, пациент, прокуратура



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Ранее 06.03.2023 12:51 Мск В Каменске-Уральском пациенту пришлось добираться до травмпункта на четвереньках по лестнице


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