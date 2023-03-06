Суд смягчил наказание сыну экс-главы Иркутской области Левченко

Суд смягчил наказание с девяти лет до шести лет сыну экс-губернатора Иркутской области Андрею Левченко. Ранее он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает РИА Новости, суд пересмотрел дело.

В июле прошлого года судья счел, что Левченко-младший получил незаконный доход на сумму около миллиарда рублей. Его приговорили к девяти годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на три года и штрафом в 1,6 млн рублей.