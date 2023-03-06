06 Марта 2023
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

В Астрахани продолжается подготовка добровольцев, среди них есть женщины

В начале 2023 года по поручению губернатора Игоря Бабушкина в Астрахани был открыт специализированный центр для изучения основ военной науки и боевой подготовки.

z, сво, своих не бросаем(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Шестидневные курсы здесь проходят добровольцы, решившие участвовать в СВО. В их числе Мария – бухгалтер, одна воспитывает дочерей 11 и 15 лет. Пока их мама будет в зоне СВО, дети останутся с дедушкой. 

сво, девушка-боец(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

«Благодаря губернатору в нашем городе есть возможность бесплатно получить практические и теоретические навыки в центре боевой подготовки», – отметила Мария.  

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

С ноября девушка занимается волонтёрской деятельностью. В своём доме она организовала пункт приёма гуманитарного груза и адресно доставляет помощь на автомобиле. В её планах перевозить гумпомощь «за ленточку». 

«Помогать ради Победы — это наша обязанность. Главное, чтобы я была действительно полезной», – подчеркнула астраханка. 

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Астраханской области, вместе с ней большую работу проводят ещё 2,5 тысячи астраханских волонтёров.

Теги: сво, игорь бабушкин, добровольцы, волонтеры



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