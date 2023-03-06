Жителя Заречного будут судить за убийство знакомой-инвалида

В Заречном перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве своей знакомой-инвалида. По версии следствия, тот хотел похитить имущество умершей.

Инцидент произошел днем 31 мая прошлого года. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, 53-летний обвиняемый находился в квартире дома в п. Гагарском Белоярского района у своей знакомой 1959 г.р. Видя, что женщина может передвигаться только на инвалидной коляске, мужчина, будучи пьяным, решил совершить разбойное нападение. Он вооружился колюще-режущим и твёрдым тупым предметами, которыми и наносил удары в жизненно важные органы. От полученных ран, потерпевшая скончалась на месте.

После этого уралец вынес из квартиры убитой 30 тыс. рублей и три мобильных телефона.

"Данный рецидивист был задержан 6 июня 2022 года в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сыщиками уголовного розыска. За плечами у задержанного уже имелась судимость. В частности, в сентябре 2021 года он был приговорён к 250 часам обязательных работ за совершение кражи. Инкриминируемые ему сейчас преступления гораздо более тяжкие, и фигуранту теперь грозит уже безальтернативное лишение свободы, вплоть до пожизненного", - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Свердловский областной суд, который уже приступил к рассмотрению дела по существу.