06 Марта 2023
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Депутаты думы Куединского муниципального округа приняли отставку главы

Депутаты думы Куединского муниципального округа приняли отставку главы округа Анатолия Верхоланцева. Информация об этом опубликована в telegram-канале Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края "На местах", передает корреспондент Накануне.RU.

Исполнять его полномочия до проведения конкурса на должность нового главы будет первый заместитель Галина Новикова.

Анатолий Верхоланцев был избран главой Куединского округа в декабре 2019 года. Ранее он занимал пост главы сельского поселения – главы администрации Куединского сельского поселения.

Теги: отставка, Куединский муниципальный округ, Анатолий Верхоланцев



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Ранее 02.03.2023 14:44 Мск Глава Куединского муниципального округа попросил об отставке


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