В Минздраве назвали причину того, почему мужчины 55-70 лет "хуже выживают"

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина полагает, что мужчины 55-70 лет хуже выживают из-за отсутствия брака.

"У мужчин, начиная с 55 лет и практически до 70 лет, самым значимым фактором риска, который ассоциируются с худшей выживаемостью, является даже не гипертония, а отсутствие брака, отсутствие жены, женщины, которая в это время о нем заботится", - приводит "Интерфакс" слова Драпкиной, сказанные на Первом кыргызско-российском Женском форуме "Диалог женщин Кыргызстана и России во имя будущего".

По ее словам, у женщин социальные факторы работают в более пожилом возрасте, начиная с 75 лет; на первый план выходит отсутствие детей.