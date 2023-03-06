06 Марта 2023
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Общество Украина
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Большинство украинцев не хотят отменять 8 Марта

62% украинцев выступили за то, чтобы 8 марта было выходным днем. Такие результаты получены по результатам голосования в приложении "Дия" (аналог "Госуслуг").

Недавно в Раде зарегистрировали законопроект об отмене выходного 8 марта, а также 1 и 9 мая. Вместо праздника 8 Марта предложено установить новый государственный праздник и официальный выходной - "день украинской женщины", который будет отмечаться 25 февраля, взамен запрещенного Дня защитника Отечества. А вместо 8 марта отдыхать 9 марта - в день рождения Тараса Шевченко.

Интересно, что треть проголосовавших уже выступают против "советского" 8 Марта. Всего проголосовали более 2 млн человек.

Теги: 8 марта, праздник, Украина



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