06 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.ru

Кремль прокомментировал идею создания федерального округа из четырех новых регионов

Решений о возможном объединении новых регионов РФ в один федеральный округ пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля пояснил, что изучаются различные варианты, решения будут приниматься своевременно в случае необходимости, передает РИА Новости.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что для ускоренной интеграции новые регионы можно было бы объединить в один федеральный округ, как это было на примере крымского опыта.

Теги: федеральный округ, новые регионы рф, песков



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