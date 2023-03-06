Кремль прокомментировал идею создания федерального округа из четырех новых регионов

Решений о возможном объединении новых регионов РФ в один федеральный округ пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля пояснил, что изучаются различные варианты, решения будут приниматься своевременно в случае необходимости, передает РИА Новости.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что для ускоренной интеграции новые регионы можно было бы объединить в один федеральный округ, как это было на примере крымского опыта.