06 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили ввести запрет на увольнение мужей неработающих женщин в декрете

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Михаил Романов предложил защитить от увольнения мужей, жены которых которых находятся в декрете и которые официально не работают. Он направил запрос главе Минтруда Антону Котякову с предложением внести соответствующие изменения в статью 216 Трудового кодекса.

В настоящее время ТК РФ защищает от увольнения только женщин с детьми до трех лет, а также родителей-одиночек с детьми до 14 лет или детьми-инвалидами до 18 лет. Нельзя уволить и единственного кормильца в семье ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет либо единственного кормильца ребенка в возрасте до трех в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей. Но если женщина не была официально трудоустроена, то в декрете она не защищена от риска лишиться единственного источника дохода - заработка мужа.

Если Минтруд инициативу поддержит, то Романов разработает и внесет в Госдуму соответствующий законопроект до конца весенней сессии, сообщает "Парламентская газета".

Теги: увольнение, трудовой кодекс, декрет



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