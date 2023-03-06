В Каменске-Уральском пациенту пришлось добираться до травмпункта на четвереньках по лестнице

Житель Каменска-Уральского, повредивший ногу, был вынужден добираться до кабинета травмпункта на четвереньках. Инцидент произошел накануне, сообщает Baza со слов супруги пострадавшего. Медики якобы отказались выдать коляску для транспортировки больного.

Женщина рассказала, что ее муж получил травму, упав с лестницы. Прибыв в местный травмпункт, она не смогла самостоятельно поднять супруга и провести до кабинета, однако на просьбу предоставить коляску сотрудники учреждения отказали, посоветовав "встать в очередь". Тогда пострадавший решил добираться до врача собственным ходом - на четвереньках.

На видео другой пациент обращается к врачу: "Ты выйди и посмотри, что находится у тебя за дверями".

Свердловчанка рассказала, что на шум приехали охранники и только они смогли выпросить коляску у медперсонала.