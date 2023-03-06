Путин встретится с Шумковым

Президент России Владимир Путин сегодня пообщается с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.

"В течение дня мы ожидаем у президента встречи, одна из них будет с губернатором Курганской области. Президент продолжает планомерно работать с регионами. Учитывая нынешнюю экономическую конъюнктуру, президент весьма и весьма подробно общается с руководителями регионов, вот одна из таких бесед сегодня", - цитирует ТАСС заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Тема разговора не названа.