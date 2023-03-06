В Перми пройдет митинг против роста цен и тарифов ЖКХ

Пермский краевой Комитет КПРФ проведет митинг против роста цен и тарифов ЖКХ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого отделения партии.

Мероприятие пройдет 11 марта, на пешеходной аллее по улице Крупской, за гипермаркетом "Лента" по адресу бульвар Гагарина, 65, начало в 13.00 Принять участие в митинге могут все желающие. Акция официально согласована.

С 1 декабря 2022 года тарифы ЖКХ должны были повысить в среднем на 9%. По словам общественницы Людмилы Елтышевой, в реальности в квитанциях, пришедших в январе-феврале, плата увеличилась в разы.