06 Марта 2023
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Образование В России
Фото: forumspb.com

Андрей Фурсов: "Непотопляемые" продолжают топить наше образование

"Непотопляемые" продолжают топить наше образование. Так историк Андрей Фурсов прокомментировал высказывание экс-министра Андрея Фурсенко о том, что бакалавры - это и есть "специалисты, которые получили высшее образование".
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"Всё-таки Салтыков-Щедрин, в частности, с его "господами-ташкентцами" остается зеркалом российской чиновничьей реальности", - написал Фурсов, признав, что чиновник его снова удивил.

Коллега Фурсова профессор МГИМО Елена Пономарева пишет, что, пока некоторые гадали, что именно означают слова президента РФ Владимира Путина о возвращении традиционного для России образования, чиновники уже все решили.

"Ничего хорошего с образованием у нас не будет. Пока им продолжают управлять чиновники, разрушавшие его. Создается впечатление, что с управленческой точки зрения продолжается разрушение отечественного образования. Только теперь не под видом "мировых стандартов", а под видом возвращения к "традиционному", - написала Пономарева.

Как сообщалось, Правительство РФ намерено установить жесткие требования для вузов, чтобы они имели право обучать студентов по программе специалитета. В частночти, зачем-то нужно обязательно участвовать в реализации национальных проектов. Большинство региональных вузов заведомо отсекаются от возможности выпускать специалистов. Проект похож на попытку не допустить возвращения специалитета в вузы.

Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор ряда вузов Алексей Савватеев считает, что высшего образования как системы в России уже нет, остались лишь несколько отдельных сильных вузов.

Теги: образование, Андрей Фурсов



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