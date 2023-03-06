Власти Нижневартовска после скандала с инвалидами позволят им сохранить помещение

Власти Нижневартовска заключат договор аренды с местной организацией инвалидов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

6 марта в администрации города прошла встреча с представителями местной общественной организации инвалидов по вопросу предоставления в аренду на льготных условиях помещения в доме 45 по улице Ханты-Мансийской. По результатам встречи, при условии предоставления общественной организацией заявления и необходимых документов, подтверждающих право на получение нежилого помещения по льготной ставке, будет решен вопрос о заключении с общественной организацией договора аренды.

Ранее в СМИ распространили информацию о том, что администрация Нижневартовска отказывает городскому обществу инвалидов в заключении договора аренды помещения по адресу ул. Ханты-Мансийская, д. 45. В помещении инвалидам оказывают парикмахерские услуги, массаж, ремонт телевизоров и обуви с 50% скидкой. Также на базе этого помещения инвалидам оказывались различные волонтерские услуги, вместе с благотворительным проектом "Дари еду", спонсорская поддержка в виде подарков инвалидам и неработающим пенсионерам.