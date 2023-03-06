Двое военнослужащих из Сухого Лога погибли в зоне СВО

В ходе проведения специальной военной операции погибли двое военнослужащих из Сухого Лога. Об этом сообщает администрация городского округа.

Андрей Владимирович Арестов родился в Ивдельском районе и последние 10 лет жил в Сухом Логу, работая в цехе упаковки на предприятии "Сухоложскцемент". Был мобилизован 27 сентября. Служа в должности младшего сержанта, командира танка, выполнял боевые задачи в Херсонской области, а затем в ЛНР.

"Не думай, что все напрасно. Мы здесь нужны, а значит, все это не зря!" - цитирует администрация слова Арестова, переданные своему брату. Близкие вспоминают Андрея как доброго и ответственного человека, относящегося к воинской службе, как к священному долгу мужчины.

Андрей Арестов скончался 16 января, через полтора месяца после своего 30-летия. Прощание состоится 7 марта с 10.00 до 11.00 часов в ДК "Кристалл".

Вторым погибшим в зоне проведения СВО стал Александр Михайлович Тукач. Уроженец Сухого Лога 1983 г.р. окончил школу №2, после чего получил профессию газоэлектросварщика в Сухоложском профессиональном училище.

"Геройски погиб 20 января под городом Артемовск Донецкой народной республики. Посмертно награжден медалью "За отвагу" и медалью ЧВК "Вагнер", - рассказали в пресс-службе.



Прощание с Александром также состоится 7 марта с 10.00 до 11.00 часов в ДК "Кристалл". Поминальный обед пройдет в кафе "Сплав".