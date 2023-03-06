Польская Orlen потребует от России компенсаций за прекращение поставок нефти

Польский энергетический концерн Orlen попробует добиться от российских компаний выплаты компенсаций за прекращение поставок нефти и газа.

"Это все содержится в договорах, о которых я не могу говорить. Вопрос компенсаций от России изучается", — заявил глава группы компаний Даниель Обайтек, которого цитирует РИА Новости.

В конце февраля Россия прекратила поставки нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба". Обайтек сообщил, что Польша была готова к прекращению поставок сырья. В последнее время доля российской нефти на рынке страны составляла всего 10%. Ее собираются заменить углеводородами "из других источников".