06 Марта 2023
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Экономика За рубежом
Фото: Thomas Peter/ REUTERS

Китай установил показатель экономического роста 5%

Китай установил цель годового роста ВВП в 2023 году на 5%. Этот уровень является самым низким за десятки лет, упор делается на обеспечении экономической стабильности, сообщают китайские СМИ об открытии Всекитайского собрания народных представителей.

Военный бюджет увеличится на 7,2% - до 1553,7 млрд юаней (около 225 млрд долларов). Премьер-министр КНР Ли Кэцян заявил, что реализация стратегии решения тайваньского вопроса требует решительного начала масштабной борьбы с сепаратизмом при одновременном содействии мирному развитию событий. Необходимо предпринимать решительные шаги против независимости Тайваня и способствовать воссоединению, сказал он.

При этом китайские власти будут проводить политику по обеспечению национальной безопасности с учетом наихудших возможных сценариев.

Накануне в Пекине открылось Всекитайское собрание народных представителей, которое выберет председателя КНР и примет другие важные решения. В октябре ХХ съезд КПК переизбрал Си Цзиньпина на пост генсека.

Председатель КНР, как ожидается, будет избран 10 марта. Также будет избран заместитель председателя КНР, которого в западных СМИ именуют "вице-президентом" Китая.

Теги: Китай, ВВП, экономика



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