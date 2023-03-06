В Челябинскую область пытались ввезти 17 тонн насвая

Челябинские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 17 тонн насвая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Фуру с грузом остановили в районе международного автомобильного пункта пропуска Бугристое. В прицепе большегруза было500 мешков с подозрительным порошком зеленого цвета. По документам, из Кыргызстана в Челябинск везли древесную золу и табачное сырье. Получатель заявил, что заказывал удобрения для садовых растений.

Однако экспертиза показала, что в мешках некурительный табак насвай стоимостью 25,5 млн рублей. Грузовик с нелегальной продукцией был отправлен назад в Казахстан.