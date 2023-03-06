В Новосибирске жители пострадавшего от взрыва газа дома получили счета за ЖКХ

Жильцам разрушенного после взрыва дома на улице Линейной в Новосибирске пришли счета за ЖКХ.

За февраль людям начислили плату за газ, вывоз мусора (уже новому регоператору) и взнос в фонд модернизации ЖКХ, пишет Mash Siberia. В доме запланировали капремонт на 2024–25 гг.: отремонтировать хотят фасад, подвал и электропроводку.

Взрыв в пятиэтажном доме произошел утром 9 февраля 2023 г., после этого возник пожар и обвалился подъезд. Погибли 14 человек.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", задержаны двое подозреваемых - 45-летняя женщина и 25-летний мужчина из Омска. Оба представлялись сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис" и выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной.

Ранее мы сообщали, что ипотечников разрушенной взрывом в Нижневартовске пятиэтажки не стали освобождать от выплат.