В Новосибирске жители пострадавшего от взрыва газа дома получили счета за ЖКХ
Жильцам разрушенного после взрыва дома на улице Линейной в Новосибирске пришли счета за ЖКХ.
За февраль людям начислили плату за газ, вывоз мусора (уже новому регоператору) и взнос в фонд модернизации ЖКХ, пишет Mash Siberia. В доме запланировали капремонт на 2024–25 гг.: отремонтировать хотят фасад, подвал и электропроводку.
Взрыв в пятиэтажном доме произошел утром 9 февраля 2023 г., после этого возник пожар и обвалился подъезд. Погибли 14 человек.
Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", задержаны двое подозреваемых - 45-летняя женщина и 25-летний мужчина из Омска. Оба представлялись сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис" и выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной.
Ранее мы сообщали, что ипотечников разрушенной взрывом в Нижневартовске пятиэтажки не стали освобождать от выплат.