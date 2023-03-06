День оленеводов в Надыме прошел при поддержке "Газпром нефти"

В Надыме состоялись XXVII Открытые соревнования оленеводов на кубок губернатора Ямала. Событие прошло при поддержке "Газпромнефть-Ямала" и "Газпромнефть-Заполярья". Главные призы от предприятий - снегоходы - были вручены за победу в гонках на оленьих упряжках и соревнованиях по перетягиванию палки.

Как сообщили Накануне.RU организаторы, в состязаниях приняли участие 19 команд, почти двести оленеводов доказывали свою ловкость и выносливость в восьми дисциплинах.

"День оленевода – главный праздник для коренных жителей Ямала, и мы благодарны партнерам за поддержку и помощь в организации такого масштабного события, – подчеркнул глава Надымского района Дмитрий Жаромских. – Сами соревнования – это, безусловно, про азарт и волю к победе. Но главное в состязаниях – командный дух, здоровая конкуренция, справедливое судейство и традиции, которые старшее поколение передает молодежи. День оленевода объединяет людей со всех уголков региона, и мы рады, что сохранять культуру коренных малочисленных народов Севера нам удается вместе с надежными друзьями и коллегами".

Масштабный праздник коренных малочисленных народов Севера объединил тундровиков из семи районов ЯНАО.

"Благодаря таким праздникам, как День оленевода, предприятие получает возможность внести свой вклад в сохранение национальных традиций на Ямале. Мы благодарны руководству региона за возможность быть причастными к событию с многовековой историей. В рамках программы социальных инвестиций "Родные города" мы не только поддерживаем традиционные мероприятия коренных малочисленных народов, но и помогаем в реализации инициатив местных жителей в небольших селах. Сотрудничество с Надымским районом продолжится", — отметил заместитель генерального директора – технический директор "Газпромнефть-Ямала" Артем Войводяну.

"Газпромнефть-Ямал" и "Газпромнефть-Заполярье" в рамках программы "Родные города" регулярно оказывают финансовую поддержку общественным движениям коренных малочисленных народов Севера в регионах своей деятельности. Тундровики получают от нефтяников как материальную помощь, так и содействие в организации лечения, транспортировки к местам проживания и многое другое. Кроме того, предприятия реализуют широкий спектр мероприятий в сфере образования, культуры, спорта и экологии.