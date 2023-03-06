В Челябинске вынесли приговор ОПГ риелторов

В Челябинской области осудили участников организованной преступной группы риелторов за хищение у граждан денежных средств и вымогательство у предпринимателей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые в 2013-2018 гг. под предлогом приобретения жилья с использованием мер государственной поддержки в виде материнского капитала совершили мошеннические действия с лишением прав граждан на жилые помещения. В результате пострадало более 20 человек, им причинен ущерб на сумму более 8 млн рублей.

Шестеро участников ОПГ, применяя насилие, похитили у предпринимателей Копейска свыше 1 млн. рублей.

11 обвиняемых получили от 6 до 17 лет в колониях со штрафами от 200 тыс. до 1,5 млн рублей. Еще трое – от 4,5 лет до 6 лет лишения свободы условно.