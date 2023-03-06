ВСУ обстреливают приграничную территорию в Курской области, обесточено село

ВСУ ведут обстрел приграничной территории в Хомутовском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его данным, повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра.

Энергетики приступят к экстренному ремонту, как только позволит ситуация, добавил Старовойт.

4 марта в регионе без электричества после обстрела ВСУ остались поселок Краснооктябрьский и село Волфино на приграничных территориях Глушковского района.