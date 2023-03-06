На Урале суд назначил компенсацию ребенку, на которого напала собака

На Среднем Урале суд взыскал компенсацию с собственницы собаки, напавшей на малолетнего ребенка.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 15 октября прошлого года в Кировграде: во время дневной прогулки на ребенка 2016 года рождения накинулась собака, принадлежащая жительнице города. Пес бегал по улице без намордника.

В результате нападения животного пострадавший получил рану левой голени, которую квалифицировали как легкий вред здоровью. Несмотря на это, ребенка госпитализировали в Кировградскую центральную городскую больницу. Также он испытал как физические, так и нравственные страдания.

В интересах несовершеннолетнего прокурор Кировграда направил иск в суд о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда в 50 тысяч рублей. Суд эти требования поддержал в полном объеме.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале суд взыскал с хозяйки собаки 150 тысяч рублей за нападение ее пса на соседку.