06 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Умер историк Юрий Жуков

3 марта в возрасте 85 лет скончался советский и российский историк, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил его коллега Евгений Спицын.
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"Пришла печальная весть: ушел из жизни старший товарищ и коллега, доктор исторических наук Юрий Николаевич Жуков (1938-2023) – замечательный исследователь и просто хороший и порядочный человек. Был у него дома буквально две недели назад, осталась недрписанной его книга про хрущевскую "оттепель", над которой он работал последний год. Прощайте, Юрий Николаевич", – написал Евгений Спицын.

Институт российской истории РАН сообщил о том, что Жуков проработал в нем более 40 лет. Он пришел в коллектив в 1981 г. уже зрелым человеком, кандидатом наук. Многое в его творчестве объясняет тот факт, что после окончания МГИАИ (1961), привившего любовь к архивам, Жуков более 10 лет проработал в Агентстве печати "Новости" (1962-73) и закончил аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС (1976). Это сыграло не последнюю роль в его особом интересе к политической истории СССР.

Юрий Жуков, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН(2010)|Фото: Накануне.RU

Кандидатская (1976) и докторская (1992) диссертации Жукова были посвящены становлению органов советской культуры и охраны памятников в послереволюционный период. В дальнейшем ведущей темой его творчества стал Иосиф Сталин, его окружение и его время. Последний проект, реализованный в 2022 г. в рамках плановой темы, был посвящен Григорию Зиновьеву.

Юрий Жуков является автором многих научных трудов, среди которых – около 10 монографий. Его работы последних лет были написаны в основном в научно-популярном ключе. Они многократно переиздавались, и, как и его запоминающиеся выступления по ТВ, неизменно вызывали интерес и острые споры в научной среде и в обществе.

Теги: Юрий Жуков, Евгений Спицын, историк



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