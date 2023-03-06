Обвинение запросило для бывшего депутата заксобрания Александра Телепнева пять лет "строгача"

Обвинение запросило для бывшего депутата заксобрания Александра Телепнева пять лет колонии строгого режима, сообщает краевая газета "Звезда".

В Ленинском районном суде прошли прения сторон по уголовному делу в отношении Александра Телепнева. По мнению гособвинителя, вина Телепнева доказана.

Напомним, он обвиняется по ч. 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". 30 апреля 2022 года, Александр Телепнев, отдыхая в баре "Наташа", устроил потасовку. По версии следствия, используя малозначительный повод, выражаясь нецензурной бранью, он кинул в сторону барной стойки три предмета – стеклянный бокал, ведро для льда и барный стул. Бокал прилетел в стеклянную витрину, повредил ее и стеклянную посуду. Ведро угодило в голову бармена Глеба Криницына, причинив ушибленную рану лобной части головы. Металлический стул попал в гостя Константина Черных, который получил ушибленную рану затылка – квалифицированную как легкий вред здоровью.

Ранее сообщалось, что Телепнев заключил мировое соглашение с потерпевшими. Они рассказали суду, что причиненный им вред возмещен, и что не имеют к обвиняемому претензий.