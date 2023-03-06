ФСБ опубликовала видео с моментом закладки бомбы под автомобиль Малофеева

ФСБ показала на видео момент закладки бомбы под автомобиль главы совета директоров "Царьграда" Константина Малофеева.

На кадрах видно, как мужчина в маске подходит к машине, производит какие-то манипуляции в районе заднего левого колеса, после чего удаляется.

Разминировали машину Малофеева с помощью робота-сапера в закрытом паркинге.

Напомним, по данным ФСБ, организатором преступления является проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей организации "Русского добровольческого корпуса", участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины, гражданин РФ Денис Капустин. Уточняется, что теракт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева, – по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме.

В ФСБ добавили, что Капустин является организатором нападения на Брянскую область. Кроме того, в августе 2022 года он пытался организовать взрыв объекта ТЭК в Волгоградской области.