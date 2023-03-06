В Москве стартовал суд над подельниками возможных убийц Дарьи Дугиной

Предполагаемый подельник Натальи Вовк, обвиняемой в убийстве российского политолога Дарьи Дугиной, Андрей Кузнецов находится в больнице на карантине.

Кузнецов был доставлен на лечение в больницу ФСИН России в Москве 1 марта. В настоящее время он находится на карантинно-изоляционных мероприятиях в инфекционном отделении, говорится в материалах дела, сообщают "Известия". Второй фигурант по делу об убийстве Дугиной, Александр Сучков, присутствовал на суде. Мужчины обвиняются по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".

Напомним, Дарья Дугина погибла в августе в результате подрыва автомобиля в то время, когда она возвращалась с фестиваля "Традиция" в Подмосковье. Следственные органы установили причастность к убийству журналистки двух граждан Украины – Натальи Вовк и Богдана Цыганенко. Как считают в Следственном комитете, подозреваемые действовали по заданию украинских спецслужб.