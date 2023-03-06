06 Марта 2023
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Скандал: в Нижневартовске организация инвалидов может лишиться помещения

В Нижневартовске местная общественная организация инвалидов может лишиться помещения, в котором им оказывают различные льготные услуги.

Информация об этом на условиях анонимности была распространена в местных telegram-каналах. По словам автора сообщения, администрация Нижневартовска отказывает городскому обществу инвалидов в заключении договора аренды помещения по адресу ул. Ханты-Мансийская, д. 45.

В помещении инвалидам оказывают парикмахерские услуги, массаж, ремонт телевизоров и обуви с 50% скидкой. Также на базе этого помещения инвалидам оказывались различные волонтерские услуги, вместе с благотворительным проектом "Дари еду", спонсорская поддержка в виде подарков инвалидам и неработающим пенсионерам.

"Администрацией города было обещано сдать это помещение нам в аренду, как только будет ликвидировано старое общество (с миллионными долгами на старого председателя, которого осудили). Старое общество ликвидировано больше года назад, но с нами не хотят продлевать аренду, а с 1 марта отключили электроэнергию. Предлагают альтернативу в виде переноса нашей деятельности в другое помещение, в котором требуется масштабный капитальный ремонт, без технической возможности установки пандуса", - говорится в сообщении.

Ремонт, по словам автора поста, должны сделать сами инвалиды. Инвалиды просят сохранить для них это помещение, так как с 2021 года председатель думы Алексей Сатинов помог установить в нем пластиковые окна, кроме того, была достигнута договоренность с благотворителями по поводу ремонта этого помещения и установки пандусов, которую, на данный момент, не могут выполнить из-за отсутствия договора аренды.

Накануне.RU направило запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать отказ в заключении договора аренды, на момент публикации ответ не поступил.

Теги: инвалиды, пандус, помещение



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Развитие сюжета:

Ранее 06.03.2023 12:40 Мск Власти Нижневартовска после скандала с инвалидами позволят им сохранить помещение


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