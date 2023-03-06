Половина старшеклассников работают с репетиторами - опрос

Половина российских старшеклассников работают с репетиторами, свидетельствует опрос Superjob.

Если среди 7-8-классников только 27% работают с репетитором, то среди 9-классников - 51%.

Интересно, что в 7-8 классах самый популярный предмет для освоения с репетитором — английский язык, затем идут алгебра/геометрия, русский язык, физика. А вот в 9 классе английский язык опускается на третье место вслед за математикой и русским. То же самое в 11 классе.

С приближением к ЕГЭ растут и расходы родителей на репетиторов. Так, родители 7-8-классников тратят в среднем 3000 рублей, 9-классников — 3800, а 10-11-классников — 5000 в неделю. При этом каждый десятый 9- или 11-классник требует затрат на репетитора более 10 тыс. в неделю.

Также интересно, что за год расходы на репетиторов для 7-8-классников выросли в среднем на 7%, для 9-классников — на 26%, а для 11-классников — на 43%.

Многие родители и эксперты считают, что школа перестала давать качественные знания, поэтому для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ требуются репетиторы. По официальным данным, в среднем в трети российских школ не хватает учителей по многим предметам: физике, химии, географии, биологии, информатике и др.

На днях вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал отменить ЕГЭ для возвращения образования в традиционное национальное русло. По его словам, вротив тестовой системы и педагоги, и родители. Но чиновники за нее держатся.

"Беспокойство чиновников Рособрнадзора объяснимо: столько полицейских функций по дрессировке школьников и их родителей может сократиться. Но расставаться с иллюзиями придется – такова воля людей, а власть должна их слышать", - написал он.