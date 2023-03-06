Половина старшеклассников работают с репетиторами - опрос

06 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование В России
Фото: mathscafe.co.uk

Половина старшеклассников работают с репетиторами - опрос

Половина российских старшеклассников работают с репетиторами, свидетельствует опрос Superjob.
Читайте также:

Если среди 7-8-классников только 27% работают с репетитором, то среди 9-классников - 51%.

Интересно, что в 7-8 классах самый популярный предмет для освоения с репетитором — английский язык, затем идут алгебра/геометрия, русский язык, физика. А вот в 9 классе английский язык опускается на третье место вслед за математикой и русским. То же самое в 11 классе.

С приближением к ЕГЭ растут и расходы родителей на репетиторов. Так, родители 7-8-классников тратят в среднем 3000 рублей, 9-классников — 3800, а 10-11-классников — 5000 в неделю. При этом каждый десятый 9- или 11-классник требует затрат на репетитора более 10 тыс. в неделю.

Также интересно, что за год расходы на репетиторов для 7-8-классников выросли в среднем на 7%, для 9-классников — на 26%, а для 11-классников — на 43%.

Многие родители и эксперты считают, что школа перестала давать качественные знания, поэтому для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ требуются репетиторы. По официальным данным, в среднем в трети российских школ не хватает учителей по многим предметам: физике, химии, географии, биологии, информатике и др.

На днях вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал отменить ЕГЭ для возвращения образования в традиционное национальное русло. По его словам, вротив тестовой системы и педагоги, и родители. Но чиновники за нее держатся.

"Беспокойство чиновников Рособрнадзора объяснимо: столько полицейских функций по дрессировке школьников и их родителей может сократиться. Но расставаться с иллюзиями придется – такова воля людей, а власть должна их слышать", - написал он.

Теги: репетитор, школа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети