"История не знает прецедента, когда государству удалось бы запретить конкретные слова"

Уральские эксперты оценили новый закон о госязыке, который регулирует употребление в России иностранных слов.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования в русском языке как государственном иностранных слов – кроме тех, которые не имеют аналогов в русском языке. Требование будет распространяться на чиновников, общественную жизнь, СМИ, предприятия и некоторые другие сферы.

Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге доцент кафедры управления персоналом и социологии Уральского института управления РАНХиГС Мария Ворошилова, ни в коем случае не нужно бояться этого закона.

"Напротив, он позволяет нам сохранить язык так, чтобы мы понимали друг друга. Чтобы мы находили общие точки зрения. Чтобы мы могли договориться не только на юридическом поле, но и в любой другой ситуации. Это принципиально важно", - полагает эксперт.

По ее словам, государство в данном случае выполняет лишь регулирующую функцию.

"Язык создаем мы с вами. История не знает ни одного прецедента, когда государству удалось бы запретить конкретные слова. Хотя мы все знаем много анекдотических историй про то, как из словарей вычеркивались отдельные слова. Или дописывались формулировки "буржуазное явление, разлагающее личность советского человека", как это было в словаре Дмитрия Николаевича Ушакова. Но практика показывает, что жизнь берет свое. Мы сами определяем то, как мы говорим. А государство лишь позволяет нам найти общие слова, которые будут доступны и понятны абсолютно всем. Все в наших руках", - добавила Ворошилова.

Как сообщало Накануне.RU, также новый закон о госязыке прокомментировали уральские юристы. Оказалось, что за его нарушение пока ничего не будет, но скоро все может измениться.