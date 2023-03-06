На трассе М-5 в Челябинской области продлили ограничение движения большегрузов и пассажирского транспорта

В Челябинской области до 16 часов продлено ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта, а также легкового такси на участке трассы М-5, сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД.

Напомним, ограничение введено из-за снегопада на участке 1548 км (граница с республикой Башкортостан) - 1796 км (развязка на Чебаркуль).

Сейчас на участке задействовано 21 экипаж ДПС и 35 единиц дорожной техники для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания необходимой помощи. Водителей просят отказаться от дальних поездок.