06 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Малофеев высказался о предотвращенном на него покушении

Предприниматель Константин Малофеев высказался о предотвращенном покушении на него.

"В ответ на многочисленные обеспокоенные звонки друзей и знакомых сообщаю: слава Богу, со мной всё в порядке. Никто не пострадал. Надеюсь, виновные в убийстве Даши Дугиной будут, наконец, раскрыты и арестованы. Спасибо всем друзьям за слова поддержки. Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто – ни угрозы, ни теракты – не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию. Враг будет разбит. Победа будет за нами, с нами Бог", - написал Малофеев в своем telegram-канале.

Напомним, по данным ФСБ, организатором преступления является проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей организации "Русского добровольческого корпуса", участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины, гражданин РФ Денис Капустин. Уточняется, что теракт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева, – по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме.

Теги: Константин Малофеев, покушение, ФСБ, СБУ



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Ранее 06.03.2023 11:14 Мск ФСБ опубликовала видео с моментом закладки бомбы под автомобиль Малофеева

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Ранее 06.03.2023 10:00 Мск ФСБ предотвратила покушение на главу "Царьграда" Малофеева


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