Уровень безработицы в России в январе обновил исторический минимум

В январе уровень безработицы в России, рассчитанный по методологии Международной организации труда, составил 3,6%, это новый исторический минимум. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова после заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

По словам Голиковой, число зарегистрированных безработных составляет 563,6 тысячи человек.

Продолжается работа по обеспечению занятости в регионах. Так, заключены договоры на участие 24 тысяч человек в оплачиваемых общественных и временных работах, сообщили в пресс-службе правительства.

По программе субсидирования найма работодатели направили заявки на 41 тысячу рабочих мест, больше всего — Москве (3,7 тысячи), Красноярском крае (2,8 тысячи) и Татарстане (более 2 тысяч).

Прошлый минимум безработицы был зарегистрирован в ноябре 2022 года. Сообщалось, что такая ситуация начинает беспокоить Центральный банк России. Там считают, что дисбаланс на рынке труда (мало работников, много работы) становится проинфляционным фактором. А собственно сокращение рабочей силы происходит в том числе по вине мобилизации. Кроме того, отсутствие рабочей силы ведет к затормаживанию расширения экономики – возможности для роста почти исчерпаны, считают в ЦБ.