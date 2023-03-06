06 Марта 2023
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Образование В России
Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Минпрос отчитался, что в системе образования все "индикаторы достигнуты"

Министерство просвещения обнародовало доклад о реализации плана деятельности на 2022 год, в котором говорится о достижении всех индикаторов.
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Так, средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований - 10,5 место при плановом значении 13,25. То есть образование в России на 10 месте в мире. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных для внедрения "цифровой образовательной среды", составила 37% при плане 25%. Для ликвидации третьей смены было создано 44,6 тыс. мест, что превысило плановые 44 тыс. Новых мест в общеобразовательных организациях в сельской местности и поселках городского типа было создано 7 тыс. 232, как и планировалось.

Что касается зарплаты педагогических работников, реализующих программы дошкольного и общего образования, то среднемесячная зарплата учителей за 9 месяцев 2022 года составила 47,5 тыс. рублей, а воспитателей детских садов - 40,6 тыс.

Ведомство отчиталось о высокой доступности детских садов, о высоком охвате детей дополнительным образованием (83%), охвате детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IТ-куб" (13%), повышении квалификации педагогов и других достижениях.

"Невыполненные мероприятия по плану деятельности Минпросвещения России по реализации документов стратегического планирования за 2022 год отсутствуют", - говорится в докладе.

В начале учебного года министр просвещения РФ Сергей Кравцов говорил, что "никаких вопросов, связанных с обеспечением учителями, нет, все вакансии максимально закрыты. При этом, как показывают данные ведомства, минимум в трети российских школ не хватает учителей физики, химии, географии, биологии и других предметов.

О катастрофической нехватке учителей заявила недавно и. о. министра образования Забайкальского края Татьяна Клименко.

"Мы подошли к такой ситуации, когда один учитель в районе по графику ведет уроки во всех школах", — признала она.

Теги: образование



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