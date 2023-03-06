Уральские юристы: за употребление иностранных слов ничего не будет, но скоро все может измениться

Уральские юристы прокомментировали новый закон о госязыке, который регулирует употребление в России иностранных слов. Оказалось, что за его нарушение пока ничего не будет, но уже скоро все может измениться.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования в русском языке как государственном иностранных слов – кроме тех, которые не имеют аналогов в русском языке. Требование будет распространяться на чиновников, общественную жизнь, СМИ, предприятия и некоторые другие сферы.

Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Уральского института управления РАНХиГС Инара Ягофарова, сложности будут связаны не с самой поправкой, а с практикой ее применения. Юрист пояснила, что законодательство устанавливает базу, но практика применения, которую уже фиксируют суды, может быть иной.

По ее словам, большая часть изменений коснется сферы рекламы. Согласно изменениям в закон "О рекламе", которые действуют с сентября прошлого года, ей признается практически любое публичное сообщение.

"Изменения закона о рекламе, плюс изменения, внесенные в закон о государственном языке – это как ковровая бомбардировка, которая покрывает все сферы бизнеса, блогосферу, культурную сферу, как формальную, так и неформальную. Поэтому, конечно, бизнесу придется как-то выкручиваться", - рассказала Ягофарова.

В качестве примера она привела рекламу условного банка, которому придется заменять слово "кэшбек".

"Как можно его заменить? Конечно, аналоги есть, но какие? Возвратка? Деньговозвращение? Или как? Звучит иначе, смысл меняется", - указала юрист.

Инара Ягофарова отметила, что правовой парадокс состоит в том, что в законе о госязыке четко сказано, что "государственный язык – это язык словарей".

"И те слова, которые не перечислены в этих словарях, соответственно, использованию не подлежат. Но в соответствии с законом о рекламе за нарушение части 11 статьи 5, которая касается требований к русскому языку, не установлен субъект ответственности. Получается, что использовать слова с нарушением лингвистических норм запрещено, но не наказуемо. В пояснительной записке к закону о государственном языке четко сказано, что не определен контрольно-надзорный орган, который будет смотреть за этими требованиями, или тот орган, который будет выдавать разрешения на осуществление подобной деятельности. Кто будет контролировать, какие слова употребляются, как соблюдаются эти требования – не определено. Кроме того, не установлена и мера ответственности. А это создает определенную возможность для административного произвола и давления в определенной части", - загадочно сказала эксперт.

Она считает, что мера ответственности в ближайшее время все же может появиться, и, вероятнее всего, это будет штраф.

"Скорее всего, изменения будут внесены в кодекс об административных правонарушениях. Будем ждать, все это должно появиться к 2025 году. Поэтому выражение "следи за языком" в ближайшее время станет более чем актуальным", - заключила Ягофарова.

Как сообщало Накануне.RU, после подписания закона о госязыке на Среднем Урале заметно вырос спрос на онлайн-словари.